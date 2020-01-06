MCGILL, STEVEN EDWARD 01/06/2020
Age: 31 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 145
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET