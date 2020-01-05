WADE, TARIK KUNTA 01/03/2020
Age: 38 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 165
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL FELON - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PWIMSD MDA/MDMA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCI VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET