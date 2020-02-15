WILLIAMS, TERRY 02/14/2020
Age: 55 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POS/CON F-WN/LQ/MXBV UNATH PR - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CONTAINER ON CITY SIDEWALK - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CNT MBV/UNFWN PROP CY/CTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CON MBE/UNFWN PROP CITY/CNTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET