...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA...
CHICOD CREEK NEAR SIMPSON AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. FLOOD WATERS WILL
WEAKEN THE BANKS MAKING THEM DANGEROUS.
A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE A
LITTLE LATER.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE CHICOD CREEK NEAR SIMPSON.
* UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 3 AM FRIDAY THE STAGE WAS 10.9 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 11.5 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY THIS MORNING AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 12.5 FEET BY LATE THIS MORNING. ADDITIONAL
RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT...AT 12.0 FEET...WATER RUNS OVER MOBLEYS BRIDGE ROAD NEAR THE
BRIDGE.
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Weather Alert
...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 5 PM EST
THIS AFTERNOON...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS 45 TO 50 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA.
* WHEN...FROM 8 AM THIS MORNING TO 5 PM EST THIS AFTERNOON.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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