BARRETT, TIFFANY NICOLE 11/29/2019
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 200
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE LICENSE REVOKED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET