BARRETT, TIFFANY NICOLE 11/29/2019

Age: 25 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 200

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE LICENSE REVOKED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET