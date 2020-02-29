WOOTEN, TIFFANY MONIQUE 02/26/2020
Age: 44 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 175
FTA- COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $5015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- MISD PV - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- MISD PV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET