MCMILLIAN, TIMOTHY DEWAYNE 12/07/2019

Age: 49 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 175

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Judicial Status: PRET

FTA-DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET