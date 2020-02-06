POLLARD, TONY DANTE 02/05/2020

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA/MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI

Judicial Status: PRET

S & D SCH II - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET