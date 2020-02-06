POLLARD, TONY DANTE 02/05/2020
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
S & D SCH II - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET