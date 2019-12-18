THOMPSON, TRAVIS TREYVON 12/12/2019
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 230
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING COCAINE - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET