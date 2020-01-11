DANIELS, TREVIAN AMOND 01/10/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 140

POSSESSION OF MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF MARJ. PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET