DANIELS, TREVIAN AMOND 01/10/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 140
POSSESSION OF MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF MARJ. PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET