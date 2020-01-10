FORDHAM, TREYSHON RAHIM 01/07/2020
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 175
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DISCHARGE WEAPON WITHIN CITY LIMITS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL POSS SYNTHETIC CANNABINOID - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET