RENDON, VICTOR 12/09/2019
Age: 21 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 182
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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