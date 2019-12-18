ANDREWS, WILLIAM FRANCIS 12/10/2019

Age: 44 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 187

FELONY CONVERSION - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $3357.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION-TRAFFICK OPIUM/HERION 4 ATTEMPTED - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA - EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET