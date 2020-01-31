BATTLE, WILLIAM BULLOCK 01/29/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 170
1ST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING BUILDING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
HABITUAL BREAKING/ENTERING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
OBTAIN PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONSP B&E BLDGF-FELONY/LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING BUILDING - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - INJURY TO PERSONAL PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA -MISDEMEANR LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET