MORRIS, WILLIAM LEE 02/05/2020

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 190

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET