PETTAWAY, WILLIE EARL 01/12/2020

Age: 44 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 130

DRIVING WHILE LICENSE REVOKED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET