PETTAWAY, WILLIE EARL 01/12/2020
Age: 44 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 130
DRIVING WHILE LICENSE REVOKED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET