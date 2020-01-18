BELL, ZYON JYAION 01/17/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185

SEX OFFENDER/CHILD PREMISES - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PAROLE WARRANT-POST RELEASE VIOLATION; INDECENT LIBERTY W/CH - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET