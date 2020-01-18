BELL, ZYON JYAION 01/17/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185
SEX OFFENDER/CHILD PREMISES - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PAROLE WARRANT-POST RELEASE VIOLATION; INDECENT LIBERTY W/CH - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET