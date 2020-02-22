LEWIS, ZYQUAN SHYQUEZ 02/20/2020

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160

BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKOR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKOR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKOR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, MISDEMEANOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKOR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKOR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET