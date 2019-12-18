PURVIS, ZYQUANDELL LATAVION 12/10/2019
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 175
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE ROBBERY DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICTITIOUS INFO TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: NOTG