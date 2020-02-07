PURVIS, ZYQUANDELL LATAVION 02/06/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 175

CONSP ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FICTITIOUS INFO TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH A DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET