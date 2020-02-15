BROWN, ZYQUAVION MARQUIS 02/15/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 195
FTA- POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS MARIJUANA PARAOHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET