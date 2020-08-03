The following Greenville Utilities employees recently celebrated milestone service anniversaries:

Charles Buck, gas planning engineer, 30 years.

Tobey Corey, water treatment plant chief of maintenance, 30 years.

George Fuller, water resources systems supervisor, 30 years.

Shawn Adams, overhead construction crew leader in the electric department, 25 years.

Tony Godwin, IT infrastructure manager, 25 years.

Julius Phillips, wastewater treatment plant operator III, 25 years.

Rodney Sutton, load management technician in the electric department, 25 years.

Tammy Forrest, revenue protection specialist, 20 years.

Eric Phillips, gas compliance coordinator, 20 years.

The following individuals recently retired from Greenville Utilities:

Sandy Barnes, director of information and technology, after 16 years of service.

Quentin Corey, safety specialist I, after 20 years of service.

Leonard Haddock, stores warehouse technician, after 22 years of service.

Earl Harris, overhead lineworker first class in the electric department, after 31 years of service.

Troy Perkins, water resources systems superintendent after 29.5 years of service.

Ernie Poling, wastewater treatment plant operator, after 25 years of service.

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