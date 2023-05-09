Winterville Police unity band

Police in Winterville are seeking a motorist who left the scene after striking a motorcyclist at East Fire Tower Road Saturday night.

The collision happened at 10:02 p.m. at the intersection of Fire Tower and Wolf Drive, according to a news release from the department. A blue passenger car turning east onto Fire Tower Road hit the motorcycle which was also eastbound.

Contact Pat Gruner at pgruner@reflector.com and (252)-329-9566.