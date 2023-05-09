THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
205 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
ALLIGATOR RIVER PAMLICO SOUND
PAMLICO AND PUNGO RIVERS NEUSE AND BAY RIVERS
S OF CURRITUCK BEACH LIGHT TO OREGON INLET NC OUT 20 NM
S OF OREGON INLET TO CAPE HATTERAS NC OUT 20 NM
S OF CAPE HATTERAS TO OCRACOKE INLET NC OUT 20 NM
INCLUDING THE MONITOR NATIONAL MARINE SANCTUARY
S OF OCRACOKE INLET TO CAPE LOOKOUT NC OUT 20 NM
S OF CAPE LOOKOUT TO N OF SURF CITY NC OUT 20 NM
ALBEMARLE SOUND CROATAN AND ROANOKE SOUNDS
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
205 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN EASTERN NORTH CAROLINA
BEAUFORT CARTERET CRAVEN
DARE DUPLIN GREENE
HYDE JONES LENOIR
MARTIN ONSLOW PAMLICO
PITT TYRRELL WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATLANTIC BEACH,
EMERALD ISLE, AURORA, BATH, BAYBORO, BEAUFORT, BELHAVEN, BETHEL,
BEULAVILLE, BUXTON, CHOCOWINITY, COLUMBIA, COVE CITY, CRESWELL,
ENGELHARD, FAIRFIELD, FAISON, FARMVILLE, GREENVILLE, GRIFTON,
GRIMESLAND, GUM NECK, HAVELOCK, HOOKERTON, JACKSONVILLE,
JAMESVILLE, KENANSVILLE, KINSTON, KITTY HAWK, LA GRANGE, MANTEO,
MAYSVILLE, MOREHEAD CITY, NAGS HEAD, NEW BERN, NEWPORT,
NORTH TOPSAIL BEACH, OAK CITY, OCRACOKE, ORIENTAL, PINK HILL,
PLYMOUTH, POLLOCKSVILLE, RICHLANDS, ROBERSONVILLE, RODANTHE,
ROPER, SCRANTON, SNOW HILL, STUMPY POINT, SWANQUARTER, SWANSBORO,
TRENTON, VANCEBORO, VANDEMERE, WALLACE, WALSTONBURG, WARSAW,
WASHINGTON, AND WILLIAMSTON.
Police in Winterville are seeking a motorist who left the scene after striking a motorcyclist at East Fire Tower Road Saturday night.
The collision happened at 10:02 p.m. at the intersection of Fire Tower and Wolf Drive, according to a news release from the department. A blue passenger car turning east onto Fire Tower Road hit the motorcycle which was also eastbound.
The motorcyclist’s condition was not available.
The release said the driver did not stop after the crash but continued travelling east. Surveillance footage in the area shows the passenger car travelling on Beacon Drive prior to turning onto Fire Tower.
The department is asking anyone with information to contact them at 756-1105 or Pitt-Greenville Crime Stoppers at 758-7777..