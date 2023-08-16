A proposal last week to prohibit the release of balloons prompted a Greenville City Council discussion on government overreach versus celebrations that impact the environment.
Councilman Marion Blackburn asked for a discussion on the topic during Thursday’s council meeting. She initially made a motion to have staff prepare an ordinance banning balloon releases for later review and a later vote.
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