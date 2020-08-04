Pitt County averaged about 40 new cases of COVID-19 daily over the last week, slightly less than the previous seven days, according to data from the state. Vidant Health on Monday reported nearly 100 hospitalizations.

Twenty-nine new cases of the virus were confirmed in the county on Monday, the N.C. Department of Health and Human Services reported, up slightly from 27 on Sunday.

A total of 276 cases were confirmed locally between Tuesday and Monday, an average of 39.4 cases per day, with 60 cases each reported on Thursday and Friday. The one-day high for new cases locally, 63, was reported on July 24.

A total of 307 cases was reported between July 21-27, an average of about 43.9 case per day. The last time fewer than 20 new cases were reported was July 14, when 15 cases were confirmed.

A county program that opened more than a half dozen free testing sites began July 13, although the sites were closed Monday and today due to Hurricane Isaias. The state continues to report that about 7 percent of tests in the county are positive.

The total number of virus cases reported in the county since March grew to 1,795 on Monday with 11 deaths and an estimated 1,203 recoveries.

Vidant Health on Monday reported 97 people were hospitalized in its facilities in eastern North Carolina. That is up from a high of 96 reported on Wednesday.

Hospitalizations statewide on Monday fell to 1,057, part of a steady decline since a high of 2,236 on Tuesday.

The number of new cases reported statewide on Monday fell to 1,313, down from 1,314 on Sunday. The number of new cases reported daily has declined steadily since Thursday, when 2,344 new cases were reported. The last time the new case total fell below 1,000 was 848 reported on June 23.

The total number of virus cases reported statewide since March grew to 126,532 on Monday with 1,982 deaths. The state on Monday estimated that 105,093 people had recovered from the virus.

The latest state report on outbreaks at congregant livings settings included a new Pitt County nursing facility. The report said two staff members at Universal Health Care in Greenville had become infected. No residents were listed.

The report continues to list outbreaks at East Carolina Rehab and Wellness and Ayden Court Nursing and Rehabilitation as ongoing.

Contact Bobby Burns at baburns@reflector.com and 329.9572.