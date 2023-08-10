A couple of hours after they signed balls for fans at Stallings Stadium on Wednesday, Little League Softball World Series players became autograph seekers themselves.
The young stars had a turn to be spectators Wednesday as the tournament hosted its first-ever professional softball games.
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