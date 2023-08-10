A couple of hours after they signed balls for fans at Stallings Stadium on Wednesday, Little League Softball World Series players became autograph seekers themselves.

The young stars had a turn to be spectators Wednesday as the tournament hosted its first-ever professional softball games.


first pitch

Former Olympian Cat Osterman throws out the first pitch at Wednesday’s Athletes Unlimited games.
contributed pic

Athletes Unlimited’s Odicci Alexander, left, with Kailey Garner, who is part of the Southeast Regional team for the Little League Softball World Series. After Alexander started working to train Kailey, the two discovered they were distant relatives.
Athletes United

Athletes United professional softball players sign balls at Stallings Stadium at Elm Street Park on Tuesday.
Big Leaguers

Athletes United professional softball players grab a selfied at Elm Street Park on Tuesday.
  

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