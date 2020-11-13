ENFIELD — Nathaniel Silver III, 56, died on Saturday, Nov. 7, 2020. Funeral Saturday at 11 a.m., at Chapel of S. Jones Funerals and Cremations, Enfield. Viewing 3-5 p.m. Friday at funeral home.

WHITAKERS — Leroy Joyner Sr., 60, died on Tuesday, Nov. 10, 2020. Celebration of life service Saturday at 1 p.m., at Jerusalem Baptist Church. Visitation one hour prior to service. Arrangements by S. Jones Funerals.