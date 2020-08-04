ROCKY MOUNT - Bruce Garrett McCroskey, 61, died on Saturday, August 1, 2020. Arrangements by Congleton Funeral Home and Cremations, Greenville.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... CENTRAL BEAUFORT COUNTY IN EASTERN NORTH CAROLINA... SOUTH CENTRAL MARTIN COUNTY IN EASTERN NORTH CAROLINA... NORTH CENTRAL PAMLICO COUNTY IN EASTERN NORTH CAROLINA... EAST CENTRAL PITT COUNTY IN EASTERN NORTH CAROLINA... * UNTIL 400 AM EDT. * AT 1255 AM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 2 AND 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...DOPPLER RADAR. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... WASHINGTON, RIVER ROAD, PINETOWN, RANSOMVILLE, CORE POINT, BAYVIEW, BONNERTON, COX CROSSROADS, BUNYAN, EDWARD, ROYAL, SOUTH CREEK, OLD FORD, GOOSE CREEK STATE PARK, BAYVIEW FERRY TERMINAL, AURORA FERRY TERMINAL, CHOCOWINITY, AURORA AND WASHINGTON PARK. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODING. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU CAN DO SO SAFELY. A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY. RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. && FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
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...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - GREENVILLE - FARMVILLE - GRIFTON * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: EQUIVALENT STRONG TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 45-60 MPH WITH GUSTS TO 75 MPH - WINDOW FOR TROPICAL STORM FORCE WINDS: UNTIL EARLY TUESDAY AFTERNOON - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 58 TO 73 MPH - THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL STORM FORCE. - PREPARE: LAST MINUTE EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY SHOULD NOW BE COMPLETE. THE AREA REMAINS SUBJECT TO SIGNIFICANT WIND DAMAGE. - ACT: NOW IS THE TIME TO SHELTER FROM DANGEROUS WIND. - POTENTIAL IMPACTS: UNFOLDING - POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE UNFOLDING. * STORM SURGE - NO STORM SURGE INUNDATION FORECAST - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: LITTLE TO NO STORM SURGE FLOODING - THE STORM SURGE THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: THERE IS LITTLE TO NO THREAT OF STORM SURGE FLOODING. ROUGH SURF, COASTAL EROSION, AND LIFE-THREATENING RIP CURRENTS ARE POSSIBLE. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS FOR STORM SURGE FLOODING ARE NEEDED. - ACT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF LOCAL OFFICIALS. MONITOR FORECASTS. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM STORM SURGE FLOODING. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT - PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 1-3 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MODERATE FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR MODERATE FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE POSSIBLE. - PREPARE: CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING. - ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE ACTION MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE. - POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: TORNADO WATCH IS IN EFFECT - SITUATION IS FAVORABLE FOR TORNADOES - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR SEVERAL TORNADOES - THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD CONTINUE TO INCLUDE THE POTENTIAL FOR SEVERAL TORNADOES. - PREPARE: STAY WITHIN YOUR SHELTER KEEPING INFORMED OF THE LATEST TORNADO SITUATION. - ACT: MOVE QUICKLY TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER IF A TORNADO WARNING IS ISSUED. - POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT - THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT. DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL. * FOR MORE INFORMATION: - HTTP://READY.GOV/HURRICANES
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 414 IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN EASTERN NORTH CAROLINA BEAUFORT CARTERET CRAVEN DARE DUPLIN GREENE HYDE JONES LENOIR MARTIN ONSLOW PAMLICO PITT TYRRELL WASHINGTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATLANTIC BEACHEMERALD ISLE, AURORA, BATH, BAYBORO, BEAUFORT, BELHAVEN, BETHEL, BEULAVILLE, BUXTON, CHOCOWINITY, COLUMBIA, COVE CITY, CRESWELL, ENGELHARD, FAIRFIELD, FAISON, FARMVILLE, GREENVILLE, GRIFTON, GRIMESLAND, GUM NECK, HAVELOCK, HOOKERTON, JACKSONVILLE, JAMESVILLE, KENANSVILLE, KINSTON, KITTY HAWK, LA GRANGE, MANTEO, MAYSVILLE, MOREHEAD CITY, NAGS HEAD, NEW BERN, NEWPORT, NORTH TOPSAIL BEACH, OAK CITY, OCRACOKE, ORIENTAL, PINK HILL, PLYMOUTH, POLLOCKSVILLE, RICHLANDS, ROBERSONVILLE, RODANTHE, ROPER, SCRANTON, SNOW HILL, STUMPY POINT, SWANQUARTER, SWANSBORO, TRENTON, VANCEBORO, VANDEMERE, WALLACE, WALSTONBURG, WARSAW, WASHINGTON, AND WILLIAMSTON.
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THIS PRODUCT COVERS EASTERN NORTH CAROLINA **GREATEST IMPACTS FROM HURRICANE ISAIAS IMMINENT ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA** NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - THE STORM SURGE WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A STORM SURGE WARNING FOR HATTERAS ISLAND, MAINLAND DARE, AND OCRACOKE ISLAND * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR DUPLIN, GREENE, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, MARTIN, NORTHERN CRAVEN, PITT, TYRRELL, AND WASHINGTON - A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT FOR BEAUFORT, EAST CARTERET, HATTERAS ISLAND, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, NORTHERN OUTER BANKS, OCRACOKE ISLAND, PAMLICO, AND SOUTHERN CRAVEN - A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT FOR COASTAL ONSLOW AND WEST CARTERET * STORM INFORMATION: - ABOUT 200 MILES WEST-SOUTHWEST OF BUXTON NC OR ABOUT 120 MILES WEST-SOUTHWEST OF MOREHEAD CITY NC - 33.8N 78.5W - STORM INTENSITY 85 MPH - MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 22 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ ISAIAS HAS REGAINED HURRICANE STRENGTH, AND HAS MADE LANDFALL NEAR OCEAN ISLE BEACH. ISAIAS WILL BEGIN TO GRADUALLY WEAKEN AS IT PASSES THROUGH THE INNER COASTAL PLAIN OF EASTERN NORTH CAROLINA OVERNIGHT AND INTO TOMORROW MORNING. TROPICAL STORM FORCE WINDS WILL CONTINUE OVERNIGHT. DOWNED TREES AND SCATTERED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE THROUGH THE MORNING. TORNADOES ARE POSSIBLE TONIGHT THROUGH THE MORNING, LEADING TO LOCALLY ENHANCED DAMAGE, AND A TORNADO WATCH HAS BEEN ISSUED FOR ALL OF EASTERN NORTH CAROLINA. LIFE-THREATENING STORM SURGE IS EXPECTED ALONG PORTIONS OF AREA BEACHES AND COASTLINES, AS WELL AS FOR LOW LYING AREAS ADJACENT TO THE SOUNDS AND TIDAL RIVERS. LOW LYING PROPERTIES AND ROADWAYS COULD BE INUNDATED AND DAMAGED, AND DUNES COULD BE OVERTOPPED AS WAVE ACTION ENHANCES THE STORM SURGE RISK ALONG THE BEACHES. HEAVY RAINFALL WILL CONTINUE TO OVERSPREAD THE AREA. LOCALIZED FLOODING OF LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS IS POSSIBLE MAINLY ALONG AND WEST OF US HIGHWAY 17. RIVER LEVELS ARE LIKELY TO REACH AND EXCEED FLOOD STAGE IN THE NEXT FEW DAYS, THOUGH WIDESPREAD FLOODING IS NOT EXPECTED. THE THREAT FOR STRONGER AND MORE FREQUENT RIP CURRENTS WILL CONTINUE FOR AREA BEACHES OVER THE NEXT COUPLE DAYS, LEADING TO EXTREMELY DANGEROUS CONDITIONS FOR SWIMMING. DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE ALSO OCCURRING, WITH STRONG WINDS AND SEAS BUILDING TO 15 TO 20 FEET CREATING TREACHEROUS CONDITIONS FOR MARINERS. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * WIND: POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. REMAIN WELL SHELTERED FROM DANGEROUS WIND HAVING ADDITIONAL SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES. - SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES. POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING ACROSS THE OUTER BANKS. REMAIN WELL SHELTERED FROM HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS. * SURGE: POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE FOR AREA BEACHES NORTH OF OCRACOKE INLET, THE PAMLICO SOUND, NEUSE RIVER, PAMLICO RIVER, PUNGO RIVER, AND ASSOCIATED TRIBUTARIES. REMAIN WELL AWAY FROM LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST. - SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW SPOTS. - MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND NUMEROUS RIP CURRENTS. - MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES. POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING ACROSS THE BEACHES SOUTH OF OCRACOKE INLET. REMAIN WELL AWAY FROM LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS. ELSEWHERE ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * TORNADOES: POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. REMAIN WELL BRACED AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT. DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL. * FLOODING RAIN: POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA MAINLY WEST OF US HIGHWAY 17. REMAIN WELL GUARDED AGAINST DANGEROUS FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS COASTAL EASTERN NORTH CAROLINA. REMAIN WELL GUARDED AGAINST LOCALLY HAZARDOUS FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE GIVEN THE ALL CLEAR TO RETURN. * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY. KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND CHECK-INS. DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR VIDEOS. IF YOU ARE PRONE TO FLOODING OR IN AN AREA UNDER A STORM SURGE WATCH OR WARNING, BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A QUICK AND DRAMATIC RISE IN WATER LEVELS. IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC AROUND 5 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY AFTERNOON... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * A PORTION OF EASTERN NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, BEAUFORT, DUPLIN, GREENE, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, MARTIN, NORTHERN CRAVEN, PITT AND WASHINGTON. * THROUGH TUESDAY AFTERNOON * TROPICAL STORM ISAIAS IS FORECAST TO PASS JUST TO THE WEST TONIGHT AND EARLY TUESDAY. VERY HEAVY DOWNPOURS ARE LIKELY THAT WILL LEAD TO RAINFALL TOTALS OF 3 TO 5 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS UP TO 7 INCHES. * RAPID RISES OF STREAMS AND CREEKS ARE POSSIBLE FOR AREAS WHERE HEAVY RAIN FALLS FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. FLOODING OF LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS IS ALSO POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&