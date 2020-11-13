SIMPSON NC - Clara Bell Hamilton Thompson, 81, died on Thursday, November 5, 2020. Funeral Saturday at noon, at Phillipi Missionary Baptist Church. Viewing one hour prior to service. Arrangements by Rountree Family Mortuary.
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...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CHICOD CREEK NEAR SIMPSON AFFECTING PITT COUNTY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE CHICOD CREEK NEAR SIMPSON. * AT 6:45 PM EST THURSDAY THE STAGE WAS 11.2 FEET. * FLOOD STAGE IS 11.5 FEET. * MINOR FLOODING IS CURRENTLY FORECAST. * THE CREEK IS CURRENTLY RISING TO FLOOD STAGE AND MINOR FLOODING IS EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. * FORECAST...MINOR FLOODING EXPECTED. * IMPACT...AT 11.0 FEET, FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO MOBLEYS BRIDGE ROAD. &&
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... NORTHEAST CAPE FEAR RIVER NEAR CHINQUAPIN AFFECTING DUPLIN COUNTY. NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY. ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * AT 9:00 PM EST THURSDAY THE STAGE WAS 12.9 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MAJOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE LATE THIS EVENING AND CONTINUE RISING TO 18.4 FEET EARLY TUESDAY AFTERNOON. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...AT 18.0 FEET, HIGHWAY 123 JUST NORTH OF THE BRIDGE IN HOOKERTON FLOODS. WATER THREATENS HOMES ON LOOP ROAD AND FOUR WAY ROAD BETWEEN SNOW HILL AND HOOKERTON, AS WELL AS FURTHER UPSTREAM IN NORTHWEST GREENE COUNTY. &&
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... NORTHEAST CAPE FEAR RIVER NEAR CHINQUAPIN AFFECTING DUPLIN COUNTY. NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY. ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * AT 9:00 PM EST THURSDAY THE STAGE WAS 10.9 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT AND CONTINUE RISING TO A CREST OF 18.9 FEET EARLY SUNDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 19.0 FEET, SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. &&
SIMPSON NC - Clara Bell Hamilton Thompson, 81, died on Thursday, November 5, 2020. Funeral Saturday at noon, at Phillipi Missionary Baptist Church. Viewing one hour prior to service. Arrangements by Rountree Family Mortuary.