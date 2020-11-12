WEST HAVEN, CT - Curtis Earl Fields, 63, died on Saturday, November 7, 2020. Funeral Saturday at 2 p.m., at Zion Chapel FWB Church, Ayden. Viewing one hour prior to service. Arrangements by Don Brown Funeral Home.
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Thunderstorms in the morning will give way to steady rain in the afternoon. High around 75F. Winds S at 10 to 15 mph. Chance of rain 100%. 2 to 3 inches of rain expected. Locally heavy rainfall possible..
A steady rain in the evening. Showers continuing late. Low near 55F. Winds light and variable. Chance of rain 70%. Rainfall around a quarter of an inch.
Updated: November 12, 2020 @ 1:05 am
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT EST TONIGHT THROUGH LATE THURSDAY NIGHT... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * A PORTION OF EASTERN NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, BEAUFORT, COASTAL ONSLOW, DUPLIN, EAST CARTERET, GREENE, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, MARTIN, NORTHERN CRAVEN, PAMLICO, PITT, SOUTHERN CRAVEN, TYRRELL, WASHINGTON AND WEST CARTERET. * FROM MIDNIGHT EST TONIGHT THROUGH LATE THURSDAY NIGHT. * RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES ARE POSSIBLE LATE TONIGHT THROUGH LATE THURSDAY AS DEEP TROPICAL MOISTURE STREAMING OFF OF TROPICAL STORM ETA INTERACTS WITH A SLOW MOVING FRONTAL BOUNDARY OVER THE CAROLINAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * AT 8:00 PM EST WEDNESDAY THE STAGE WAS 7.0 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE LATE TOMORROW EVENING AND CONTINUE RISING TO 15.8 FEET MONDAY EVENING. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON COUNTY. &&
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MODERATE FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * AT 8:00 PM EST WEDNESDAY THE STAGE WAS 4.7 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE FRIDAY MORNING AND CONTINUE RISING TO A CREST OF 18.7 FEET SUNDAY EVENING. * IMPACT...AT 19.0 FEET, SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. &&
WEST HAVEN, CT - Curtis Earl Fields, 63, died on Saturday, November 7, 2020. Funeral Saturday at 2 p.m., at Zion Chapel FWB Church, Ayden. Viewing one hour prior to service. Arrangements by Don Brown Funeral Home.