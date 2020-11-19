BROOKLYN, NY - Dennis James Taylor, 65, died on Sunday November 8, 2020. Funeral Friday at 1 p.m., at Don Brown Funeral Home, Ayden. Viewing one hour prior to service. Due to Covid 19, only those with invitations may attend .
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON AFFECTING PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * THE RIVER GAUGE IN GRIFTON IS STILL NON-OPERATIONAL. HOWEVER, FLOODING IN THE AREA IS INFERRED BASED ON OBSERVATIONS UPSTREAM IN HOOKERTON. * FLOOD STAGE IS 16.0 FEET. * THE EXTENT OF EXPECTED FLOODING IN THE AREA IS UNKNOWN DUE TO LACK OF DATA. * FORECAST...THE CREEK WILL CONTINUE TO RISE OVER THE NEXT FEW DAYS. LATER IN THE WEEK, FLOODING MAY WORSEN DUE TO BACKWATER EFFECTS FROM THE NEUSE RIVER. * IMPACT...AT 19.0 FEET, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES IN TICK BITE, AND ALONG WATER STREET IN GRIFTON. TICK BITE ROAD IS IMPASSABLE IN SPOTS, AS WELL AS CREEKSHORE DRIVE, WATER STREET, AND MARTIN LUTHER KING DRIVE. &&
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:20 PM EST WEDNESDAY THE STAGE WAS 19.7 FEET. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:20 PM EST WEDNESDAY WAS 20.2 FEET. * FORECAST...NO FORECAST IS AVAILABLE FOR THIS LOCATION. * IMPACT...AT 21.0 FEET, WATER THREATENS HOMES ON VAN NESS AVENUE, FAIRMOUNT AVENUE, AND EMBARCADERO AVENUE. SIGNIFICANT INUNDATION OF IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. OLD RIVER ROAD FLOODS BETWEEN HWY 222 AND HWY 33. OLD RIVER ROAD MAY ALSO BE FLOODED FURTHER TO THE EAST AT JOHNSON MILL RUN. WATER MAY THREATEN HOMES ALONG OLD FORT ROAD. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL MONDAY AFTERNOON. * AT 7:00 PM EST WEDNESDAY THE STAGE WAS 15.9 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST WEDNESDAY WAS 17.4 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE MONDAY MORNING AND CONTINUE FALLING TO 12.8 FEET MONDAY EVENING. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WATER THREATENS PROPERTIES ON LOOP ROAD NORTH OF HOOKERTON. IN NORTHWEST GREENE COUNTY, WATER SURROUNDS SEVERAL HOMES, AND HWY 58 IS LIKELY IMPASSABLE HEADING INTO WILSON COUNTY. &&
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY MORNING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL LATE SATURDAY NIGHT. * AT 7:00 PM EST WEDNESDAY THE STAGE WAS 19.4 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MAJOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST WEDNESDAY WAS 19.7 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE LATE SATURDAY EVENING AND CONTINUE FALLING TO 8.1 FEET MONDAY EVENING. * IMPACT...AT 19.0 FEET, SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. &&
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 8 AM EST THURSDAY... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES IN THE UPPER 20S. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM LATE THIS EVENING TO THURSDAY MORNING. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING. &&
BROOKLYN, NY - Dennis James Taylor, 65, died on Sunday November 8, 2020. Funeral Friday at 1 p.m., at Don Brown Funeral Home, Ayden. Viewing one hour prior to service. Due to Covid 19, only those with invitations may attend .