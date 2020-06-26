...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL SUNDAY MORNING...THE FLOOD WARNING
EXTENDED FOR
THE TAR RIVER AT GREENVILLE.
* UNTIL SUNDAY MORNING.
* AT 8 PM THURSDAY THE STAGE WAS 17.7 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
SUNDAY MORNING.
* IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR
THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES
AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8PM;
LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN;
GREENVILLE 13 17.7 THU 08 PM 16.3 14.1 9.8
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT
COUNTIES
NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL FRIDAY AFTERNOON...THE FLOOD WARNING
EXTENDED FOR
THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON.
* UNTIL FRIDAY AFTERNOON.
* AT 8 PM THURSDAY THE STAGE WAS 13.4 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
LATE TOMORROW MORNING.
* IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT
TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN
NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8PM;
LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN;
HOOKERTON 13 13.4 THU 08 PM 12.8 12.3 11.8
ROCKY MOUNT - De'Vonte Burton, died on Saturday, June 20, 2020. Funeral Saturday at 2 p.m., at Mildred MB Church. Viewing Friday 2-7 p.m. at the church. Arrangements by Heavenly Arms Family Mortuary & Cremation Services.