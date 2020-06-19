...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR
THE TAR RIVER AT GREENVILLE.
* FROM LATE FRIDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 8 PM THURSDAY THE STAGE WAS 11.4 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY SATURDAY MORNING AND CONTINUE
TO RISE TO NEAR 16.6 FEET BY SUNDAY EVENING.
* IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR
THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES
AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8PM;
LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN;
GREENVILLE 13 11.4 THU 08 PM 12.4 15.3 16.6
Weather Alert
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT
COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR
IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS.
STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL
RADIO...MEDIA OR CABLE TV.
&&
THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR
THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON.
* FROM LATE TONIGHT TO TUESDAY EVENING.
* AT 8 PM THURSDAY THE STAGE WAS 12.8 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY EARLY TOMORROW AND CONTINUE TO
RISE TO NEAR 13.5 FEET BY EARLY SUNDAY MORNING.THE RIVER IS
EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE BY EARLY TUESDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT
TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN
NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58.
&&
FLD OBSERVED FORECAST 8PM;
LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN;
HOOKERTON 13 12.8 THU 08 PM 13.3 13.5 13.4
CONETOE - LaTora White, died on Monday, June 15, 2020. Funeral Sunday at 3 p.m., at Conetoe Chapel MB Church. Viewing Saturday 2-7 p.m. at the church. Arrangements by Heavenly Arms Family Mortuary & Cremation Services.