NEW CASTLE, DE - Steve A. Brown, 65, died on Wednesday, November 18, 2020. Arrangements by Congleton Funeral Home and Cremations.
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON AFFECTING PITT AND LENOIR COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK AT GRIFTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * THE RIVER GAUGE IN GRIFTON IS STILL NON-OPERATIONAL. HOWEVER, FLOODING IN THE AREA IS INFERRED BASED ON OBSERVATIONS UPSTREAM IN HOOKERTON. * FLOOD STAGE IS 16.0 FEET. * THE EXTENT OF EXPECTED FLOODING IN THE AREA IS UNKNOWN DUE TO LACK OF DATA. * FORECAST...THE CREEK WILL CONTINUE TO SLOWLY FALL OVER THE NEXT FEW DAYS. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WATER APPROACHES HOMES IN TICK BITE, AND ALSO ALONG WATER STREET IN GRIFTON. PORTIONS OF TICK BITE ROAD, CREEKSHORE DRIVE, AND LENOIR STREET ARE COVERED BY FLOODWATERS. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL SUNDAY EVENING. * AT 7:00 PM EST SATURDAY THE STAGE WAS 13.4 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST SATURDAY WAS 14.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE EARLY TOMORROW AFTERNOON AND CONTINUE FALLING TO 10.9 FEET THURSDAY EVENING. * IMPACT...AT 13.0 FEET, MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL MONDAY MORNING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL MONDAY MORNING. * AT 7:00 PM EST SATURDAY THE STAGE WAS 15.8 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:00 PM EST SATURDAY WAS 17.4 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE EARLY MONDAY MORNING AND CONTINUE FALLING TO 7.1 FEET THURSDAY EVENING. * IMPACT...AT 16.0 FEET, WIDESPREAD LOW LAND FLOODING ADJACENT TO THE RIVER. SOME FARMLAND FLOODED ACROSS PITT COUNTY. &&