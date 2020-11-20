David Earl Cannon

WASHINGTON - David Earl Cannon, Cannonball Artis, one of Gods angels, fight with cancer is over. He is survived by his mother, Nellie Jones; brothers, Jack Cannon and Mike Cannon; sisters: Evon Brenna, Shirley Scott, and Susan Cannon; and nieces and nephews. In lieu of flowers, contributions can be sent to: Nellie Jones, 1131 State Camp Road, Vanceboro NC, 28586. Private services will be held at Pinewood Memorial Park on Sunday, November 22, 2020, at 2pm. For invites please call (252) 746-1586 or (252) 375- 2950. Masks required.

Services entrusted to Heavenly Arms Family Mortuary & Cremation Services, 906 W. 15th Street, Washington, NC 27889.

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