Edward Scanlan

Edward Thomas Scanlan

GREENVILLE - Edward Thomas Scanlan, 52, passed away at Vidant Hospital on Thursday, July 30, 2020 following a heart attack.

A celebration of Ed's life will occur at a later date.

Ed was born in Lakewood, Ohio and lived much of his life in Ohio. He served in the US Army prior to moving to Greenville in the early 1990s where he earned his bachelor's degree at East Carolina University. He was a middle school science and math teacher throughout his career with schools in Pitt County, Edgecombe County, and Beaufort County. He served as coach for Robotics and Science Olympiad teams, as well as some sports teams. Ed had recently enjoyed performing with community theater groups.

In addition to his parents, Jack and Rosemary Scanlan, Ed was preceded in death by his brother, John Scanlan.

Left to cherish his memory is his husband, Eric Muster. Ed's children, Amanda, Abigail, and Alex were the light of his life and he was very involved in their activities and loved being a father. He is also survived by his siblings: Colleen (Greg) Derderian of New Hampshire, Brian (Veronique) Scanlan of Florida, Maureen Sanford of South Carolina, Kevin (Susan) Scanlan of Chicago, Patrick (Dianne) Scanlan of Texas, Kathleen (Michael) Ochall of Ohio, and sister-in-law Nicci Hess of Ohio. Along with many nieces, nephews, and cousins and uncle, Raymond Veselik.

Arrangements by Wilkerson Funeral Home & Crematory. Online condolences at www.WilkersonFuneralHome.com.