Gloria Streeter White

GREENVILLE - Mrs. Gloria Streeter White, 77, died Thursday, November 12, 2020. Funeral Service will be held at 1:00pm on Wednesday, November 18, 2020 at Congleton Funeral Home and Cremations Chapel, Greenville, NC. Arrangements by Congleton Funeral Home and Cremations, 3205 E. 10th Street, Greenville, NC. Online condolences to www.congletonmortuary.com.

Due to the COVID-19 the funeral service for Mrs. Gloria Streeter White will be by invitation only and masks are mandatory.

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