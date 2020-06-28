Torri Albert Sinclair

WASHINGTON - Mr. Torri Albert Sinclair, 44, died Wednesday, June 24, 2020. A Viewing will be held on Sunday, June 28, 2020 from 10:00am - 12:00pm at Congleton Funeral Home and Cremations Chapel. Arrangements by Congleton Funeral Home and Cremations, 3205 E. 10th Street, Greenville, NC. Online condolences to www.congletonmortuary.com.