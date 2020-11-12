Online: Council eyes bar rules

Greenville City Council on Thursday directed staff to draft plans that will make it easier for bars to open downtown. The council also heard from residents unhappy with the decision to change a street mural that proclaimed Black Lives Do Matter. Read more about Thursday’s meeting online at www.reflector.com or in Sunday’s edition.

Contact Ginger Livingston at glivingston@reflector.com or 252-329-9570. 

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