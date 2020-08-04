In his July 26 letter, James H. Dautremont engaged in name-calling while not giving one fact. He could have stated his objections to the real things our president had done while in office.

He likely opposes job creation through tax cuts and removal of unnecessary regulations. He must not like the establishment of opportunity zones and certainly opposes strengthening and updating our military. Does he oppose allowing terminally ill patients to request drugs which are in the testing stage?

How could he oppose funding for traditional black colleges and universities? And, does he lack an understanding of how creating a great economy provided, for all Americans, the best employment statistics ever.

It is apparent he has read about Adolf Hitler but seems to have not read about President Trump except what the well-paid Trump haters have said. I could list many more Trump accomplishments, all which show his devotion to our country and to all our citizens including you, Mr. Dautremont.

To other readers, his letter does not give you one reason to vote for former Vice President Biden. If anything, it clearly draws the lines between the parties — name calling versus actions taken for a better America.

Lawrence Ausbon

Greenville

Medicaid saves lives

Medicaid has made a big impact on my daily life. At 16, I developed a disability and the doctors put me on medicine that would keep me healthy and alive. The medicine was very expensive, but I had to have it, so I signed up for Medicaid to get help with paying for the medicine and doctor visits.

When I got approved, Medicaid stepped in and covered all of my medical costs. I know I would not still be here without it. My medicine costs range up to $3,000, plus the cost of every doctor visit. The price of medicine and doctor visits add up, and everyone cannot afford to pay.

Sometimes after they talk to your doctors, they will approve whatever you need. But you must be willing to speak up and let them know what and why you need something. Medicaid has the ability to save lives, but we have to allow that to happen for everyone in need.

Medical surprises can happen. It’s inevitable. On the other hand, I think Medicaid should pay for everything the doctor says you need to carry on with your daily life. Don’t get me wrong, Medicaid pays for a lot; but it does not always cover some stuff that you need.

Speaking about my life and sharing my story has kept me beautiful, healthy, strong and alive. Situations in life can come and go, but Medicaid can play a part of keeping you healthy and alive.

Dashita Croom

Greenville