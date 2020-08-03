The Pitt County Arts Council is seeking applications for the 2020-21 Grassroots Arts Program Grants.

Grassroots Arts Program funds may be used for expenditures to conduct quality arts programs, or operate an arts organization. Typical uses of Grassroots money include:

  • Program expenses such as artists’ fees and travel, space rental, advertising, marketing and publicity, website and electronic media, scripts, costumes, sets, props, music and equipment rental or purchase.
  • Operating expenses such as salaries, telephone, office supplies, printing, postage, rent, utilities, insurance and equipment rental or purchase are sometimes funded but rarely.

The N.C. Arts Council’s Grassroots Arts Program provides North Carolina citizens access to quality arts experiences. The program distributes funds for the arts in all 100 counties of the state primarily through partnerships with local arts councils. The Pitt County Arts Council at Emerge serves as the N.C. Arts Council’s partner in awarding subgrants to local organizations for arts programs in Pitt County.

The deadline to apply is Sept. 4. The application can be viewed and submitted at http://pittcountyarts.org/artists/grants/grassroots-grants

Eligibility for Application

  • All organizations must have been in operation for at least one year, and must be a 501©3 non profit organization.
  • All organizations must reside and carry out projects within Pitt County.
  • Organizations that receive general support funds through the N.C. Arts Council are not eligible for Grassroots funds.
  • Individuals are not eligible to apply for Grassroots Arts funds.
  • Applications and support materials must be complete and received by the due date.

Application may be submitted on the PCAC at Emerge’s Web site at http://pittcountyarts.org/artists/grants/grassroots-grants. All projects must take place between July 1, 2020 and May 31, 2021.

Grant amounts range from $500 to $4,000. All applications must be completed by 11:59 p.m. on Sept. 4.

For more information, contact Holly Garriott, executive director of Pitt County Arts Council at Emerge, holly@pittcountyarts.org, 551-6947.

Contact jstorm@reflector.com or 252-329-9587.