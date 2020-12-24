“He was a vital part in the community in every aspect. He is a man of character, integrity great professionalism and incredible leadership. That’s what we needed over the years. He’s done an outstanding job and he’s built a great team. His department has been rock solid. He’s touched a lot of people.”

Farmville Mayor John Moore on retiring Police Chief Donnie Greene.

The Times-Leader, Jan. 10, 2018

Approxomatley 5 inches of snow blanketed many areas across Pitt and Greene counties.

Contact Bobby Burns at baburns@reflector.com and 329.9572.

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