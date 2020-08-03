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East Carolina coaches Mike Houston, left, and Fontel Mines talk while wearing masks during practice Friday.

 Rob Goldberg Jr./ECU Media Relations/

The willingness to adjust has been a requirement in sports since March.

East Carolina’s football team faced another adjustable situation Monday when pushing its morning practice to the afternoon because of lightning. The Pirates also were trying to complete their latest workout in the best time window possible ahead of the expected overnight impact of Hurricane Isaias.

“If you’re not dealing with coronavirus stuff, you’re dealing with a hurricane,” coach Mike Houston said. “We came back and were able to get practice in this afternoon with really good energy. We had a good mixture of run, play-action pass period and an extended team period at the end with a lot of reps in today. It will be a great film to watch.”

The Pirates might practice Tuesday afternoon, weather permitting, for the fifth straight day. They also could take the day off and regroup for later in the week.

A highlight Monday was the intensity displayed during drills near the end of the session.

“You had some jawing back and forth between the offense and defense, and you had some big plays by the offense and then the defense had some,” Houston said. “I can’t say normal, because we’re all out there with our masks up and kids are spread out all over the place, but it felt like more of a normal situation that we’ve had so far.”

On Saturday, Houston was pleased with how his players handled the weekend heat compared to Friday’s first official preseason practice.

“It was typical eastern North Carolina in August, which was good because we needed the heat,” he said. “They really pushed themselves to practice at a much higher level with much better pursuit and just pushing through and playing fast. The heat beat down on them, so there was a point in practice where they really had to make some decisions. I was really pleased with the bulk of the roster in just how they pushed through. Day 2 was a positive improvement from Day 1.”

There is uncertainty still on the game eligibility for highly touted freshman quarterback Mason Garcia, stemming from a Saturday update by Houston. He is one of the six scholarship QBs practicing in camp while ECU is working with the NCAA to finalize his status.

A key Pirate recruit from last season, defensive lineman Traveon Freshwater, was deemed not eligible for games in 2019, but he was able to practice throughout and focused on his academics to prepare to play as a redshirt freshman this year. He is pushing to start at an interior spot on the line.

“Compliance is working with the NCAA, and we’re hopeful,” Houston said of Garcia, a Myrtle Beach, S.C., native and the top-rated player in ECU’s latest recruiting class signed in December. “It’s a deal where I think it would help him if he were able to travel and to play a little bit this year. It’s not the worst thing in the world if that doesn’t happen. Our administration is working on that right now.”

ECU also added a verbal commitment during the weekend from talented dual-threat QB Walter Simmons, a three-star prospect at Oakleaf (Fla.) High School who also runs track and chose ECU over Illinois. The offer list for the potential four-year prep starter has featured three American Athletic Conference schools — Memphis, UCF and South Florida — and included Atlantic Coast Conference members Georgia Tech, Virginia and Virginia Tech.

Robbins dies at 62

Former East Carolina and National Football League offensive lineman Tootie Robbins, who was named an All-American by The Associated Press in 1981, reportedly died Sunday at age 62.

The Merry Hill native was an ECU letterwinner from 1978-81. He played in 159 career NFL games, including one playoff appearance, mostly with the Cardinals franchise in St. Louis and then Phoenix.

Contact Ronnie Woodward at rwoodward@reflector.com, 252-329-9592 and follow @RonnieW11 on Twitter.