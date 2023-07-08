SportsWeek: Youth football camp coming July 27-28 The Daily Reflector Jul 8, 2023 1 hr ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Farmville Parks & Recreation is holding a middle school football camp on July 27-28.This camp is open to rising 6-8th graders. The mini-camp starts at noon on July 27 and 8 a.m. on the 28th at the Farmville Central High School football field (3308 East Wilson Street). × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmr@DE :D S`_ 2?5 C68:DEC2E:@? 5625=:?6 :D yF=J `h] u@C BF6DE:@?D[ A=62D6 6>2:= 4@249 r@@< 2E k2 9C67lQ>2:=E@i4@@<CoA:EE]<`a]?4]FDQm4@@<CoA:EE]<`a]?4]FDk^2m]k^AmkAmv@=7k^AmkAmp DF>>6C ;F?:@C 8@=7 42>A H:== E2<6 A=246 7C@> g E@ `` 2]>] yF=J `f\`h 2E qC257@C5 rC66< v@=7 r@FCD6]k^AmkAm%96 42>A H:== 36 7@C ;F?:@CD 286D d E@ `e] r2>A6CD H:== 6IA=@C6 2== 7246ED @7 E96 82>6 @7 8@=7[ 7C@> CF=6D 2?5 6E:BF6EE6 E@ 32D:4 8@=7 :?DECF4E:@?[ 2?5 E2<6 2 E@FC @7 E96 8@=7 4@FCD6]k^AmkAm%96 42>A6CD H:== 86E 2 7F== =@@< 2E H92E E96 82>6 92D E@ @776C] r@DE :D S`fd A6C 49:=5 7@C E96 7@FC\52J 42>A] p D:8?65 962=E9 2?5 C6=62D6 7@C> H:== 36 C6BF:C65]k^AmkAm%96 4@FCD6 :D =@42E65 2E chd_ ~=5 !24E@=FD #@25] $:8? FA 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3C257@C54C66<8@=7]4@>QmHHH]3C257@C54C66<8@=7]4@>k^2m]k^AmkAm!:4<=632==k^AmkAm!C:G2E6 A:4<=632== =6DD@?D 8:G6? 3J E96 2E9=6E:4D DE277 3J 2AA@:?E>6?E @?=J] {6DD@?D 2G2:=23=6 7@C 6:E96C :?5:G:5F2=D @C 8C@FAD FA E@ 7@FC A6@A=6] %@ D4965F=6 2 =6DD@?[ A=62D6 4@?E24E s2?:6= %2J=@C 2E k2 9C67lQ>2:=E@i5E2J=@Co8C66?G:==6?4]8@GQm5E2J=@Co8C66?G:==6?4]8@Gk^2m @C ada\bah\caeg]k^AmkAm%6??:Dk^AmkAmvC66?G:==6 #64C62E:@? 2?5 !2C<D s6A2CE>6?E @776CD AC:G2E6 =6DD@?D] x?5:G:5F2=D 42? E2<6 =6DD@?D 8:G6? 3J r:EJ @7 vC66?G:==6 %6??:D s:C64E@C r9C:D w:?D@? @C E96 E6??:D DE277 2E #:G6C q:C49 %6??:D r6?E6C] p== =6DD@?D 2C6 3J 2AA@:?E>6?E @?=J 2?5 42? 36 2CC2?865 7@C 6:E96C :?5:G:5F2=D @C 8C@FAD]k^AmkAm%@ D4965F=6 2 =6DD@?[ A=62D6 4@?E24E r9C:D w:?D@? 2E k2 9C67lQ>2:=E@i49:?D@?o8C66?G:==6?4]8@GQm49:?D@?o8C66?G:==6?4]8@Gk^2m @C ada\bah\cddh]k^Am Featured Local Savings Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Sports Golf School Systems Games And Toys Reflector Special Editions SENC Magazine - Summer 2023 The Daily Reflector Graduates - 2023 Eastern Living - May 2023 What 2 Watch Albemarle Magazine - Summer 2023 Carolina Brew Scene - Summer 2023 Her Magazine - May 2023 Medical Directory 2023 APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022