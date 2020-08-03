Chips and putts from area golf courses:

Ironwood

Ironwood held Couples Night on Thursday, with the team of Georgia White, Mike Callahan and Mike and Irene Edwards taking first low gross with a 33. Second went to Melissa and Steve Powell and Ande and Carl Johnson, who shot 35.

Carol and Tom Kulikowski and Belle and Dan Prusinowski were the low net winners, posting a 31. Second went to Angela Stewart and John Cahill at 34.

Roanoke

Roanoke Country Club will hold its Member-Guest tournament on August 15-16. Further details are available at the clubhouse.

Robersonville

Robersonville will play host to its two-man invitational this Saturday and Sunday.

Contact the golf shop for more information.

Brook Valley

Brook Valley played against Ayden Golf Club this past week in an Eastern North Carolina Junior Golf League match.

Lake Williams of Brook Valley had the low round for the day in the boys’ division, shooting one-over par 37. Cary Carson, also of Brook Valley, led the girls’ division with a 40, four over.

Brook Valley took the boys’ division with a total of 36.5 points to Ayden’s 16. Ayden, however, won the girls’ division with a score of 23.5 points to Brook Valley’s 4.5.

BVCC member Donna Taft shot her personal best with a 73 at Ayden. She also eagled the par-4 third hole, sinking her second shot from 104 yards out, hitting an 8-iron.

Brook Valley’s MGA held Men’s Night on Thursday, with an Up and Back 4-Person Scramble. In this, each player used the scramble format, but with a twist. If the team scored a birdie or better, it would have to move back a tee for the next hole.

A par or worse would move them up a tee. Teams could not go further back than the back tees or up further than the women’s tees.

First place went to the team of Everett Kelly, Joe Cook, Lee Corbin and Rich Rados, who carded a 30, six under. Their win was determined by a card playoff. Second went to Bill Mitchum, Matt Antos, George McNabb and Travis Weber, also at 30.

Third, at 31, went to Todd Mitchum, Wade Stanley, Martin Anderson and Pavel Plastinin, also winning on a card playoff.

To report golf news, tournament information, or other information contact Woody Peele at wpeele@reflector.com.