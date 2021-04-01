Birthdays
April 1: Bonnie Brumbeloe, Jamel Edwards, Brenda Elks, Cindy Maynard, Ryan Shirley, Mary Casey Cheek, Walter Lee Gay
April 2: Ethel Bams, Lily Aguirre
April 3: Susan Harrell
April 4: Wiley Mayo
April 5: Aldine Smith
April 6: Margaret H. Bell, Brenda Joyner, Billy Lewis, Suellen Monk, Gwen Skinner, Scott Walston, Marsha Dunn
April 7: Marsha Evans, Kathy Summerlin
Anniversaries
April 1: Dayana and Michael Moore
April 3: Cathy and Steve Holmes
April 6: Melissa and Hunter Walters
April 7: Blair and Brad Woodard
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