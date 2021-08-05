Birthdays
Aug. 5: Stancy Barrett Jr., Farrish Evans, Linda S. Mayo, Jennifer Dunn, Edith Edwards, Edith Smith Edwards, Hadley House
Aug. 6: Pastor Mickey Fields
Aug. 7: Mary A. Boone, Byron Cobb, W.C. Monk, Evelyn Allen, Gerald Phillips
Aug. 8: Jean Allen, Eddie Brock, Jessica Najera Wellons, Edward Earl Dunn, Karen Davis
Aug. 9: Brandon Hawks, Don Holloman, Randy Maynard, Brandi McMillen, Scott Shirley, Ray Cayton, Anderson Bass, Addison Bass
Aug. 10: Christine Bell, Danny Croom, Rita S. Ross, Laurie Hedgepeth, Morgan Norville, Donna Rasberry, Tom Tunstall Jr., Jessie Cooper, Gladys Mozingo, Kayla Koda, Connie Moore Corey
Aug. 11: Bill Lewis, Ernestine Bass, Alice Harper, William H. Lewis Jr., Lisa Hudson, Barbara Sauls, Willie Mae Barnes
Anniversaries
Aug. 5: Amy and Brad Flowers, Cindy and Keith Letchworth
Aug. 6: Joan and Al Bailey, Amy and Doug Joyner, Ann and Terry Windham, Tom and Wendy Little
Aug. 8: Emily and Randy Andrews
Aug. 10: Amanda and Jay Allen
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