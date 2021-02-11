Birthdays
Feb. 11: Sandra Phillips, Ruth Taylor, Diane T. Warren, Thomas Hardison, Glenda G. Hall
Feb. 12: S.W. Sumrell, Christopher Wetherington, Timothy Dupree, Effie Moore, Keivonte Williams, Chris Shackleford
Feb. 13: B.S. Smith Jr., Leatha Tyson, Michael E. Williams
Feb. 14: Christine Everette, Inga Flake, Janet Sutton, Deloris Fiels, Dana Harrell
Feb. 15: Nancy Harris, Jessica Lanier, Nicholas Hardison, Corey McCrea, James Dildy
Feb. 16: Becky DeWitt, Carolyn Erwin, Joyce Dison-Jones, Dwayne May, Wayne May, Jennifer L. Williams
Feb. 17: Amy B. Johnson, Marilyn Parker, William Bynum, Dan Carraway, Marvin Folston, Kevin Mewborn, Joan Smith, RaShawn Harper, James Earl Gay, Bartrell Fields
Anniversaries
Feb. 11: Elva and Vernon Nichols
Feb. 14: Teresa and Tim Anderson, Michael and Katura Streeter, David and Wanda Dwyer
Feb. 15: Myrtle and Bobby Russell
Feb. 16: Tracey and Henry Smith
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