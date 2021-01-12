BIRTHDAYS
Jan. 14: Ralph Cash, Billy Gibson, Francis Lewis, Bill McMillen, Brandi McMillen
Jan. 15: Andrew Edmondson, Susan Griffis, Bonnie Joyner, Ami D. Patel, Brent Allen Sr.
Jan. 16: Amanda Gibson, Spencer Letchworth, Mary Irma Moore, William L. Moore, Lisa Rose, Dori Stancil, Harold Hardison, Evella W. Bynum, Luke Moore, Diane Moore, Wendy G. Avery
Jan. 17: Amy Flowers, Mike Gay, Brandon T. Hagan, Charlotte Mewborn, Betty Mae Mosley, Jared Wamer, Clarence Barnes, Donna Lewis Mayo, Jordan Lewis
Jan. 18: Dorothy Barrett, Matt Moore, Sarah Smith, Peggy Stancil, Reginald "Hawk" Jerome Mitchell, Bruce Dunn
Jan. 19: Chasity Fisher, Donna Bazemore Smith, Corie Walston, Brandon J. Moore
Jan. 20: Victoria Bridges, Jason Cockrell, Mary Lee Farrior, Sylvia Gay, Etna L. Lewis, Kevin Matthews, Bobby Tugwell, Randy Erwin
ANNIVERSARIES
Jan. 16: Wanda and Dennis Owens
Jan. 18: Melissa and David Peaden
Jan. 20: Mary and Henry Boone, Agenia and Randy Croom
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