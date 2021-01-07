Birthdays

Jan. 7: Angela C. Hardee, Hunter Walters

Jan. 8: Kelly Mizell, Shonte Moye, Martha Pierce, Velma H. Sumrell, Corrine McMillan

Jan. 9: Joyce C. Bundy, David Shackleford

Jan. 10: Woody Ferrell, Millard Holland, Bessie Matthews, Johnnie R. Parker Jr.

Jan. 11: Charles Carr, Lindsay Lovelace, C. Hardy Moye II, David Vess Jr., Sedrick Williams

Jan. 12: Angie Cunningham, Eddie Evans, Doc F. Hardison, Pat Heath, Robert May, Wayne Dunn

Jan. 13: Elma Holland, Sallie Stanley

Anniversaries

Jan. 7: Leah and Steve Norville, Karyn and Frank Styers

Jan. 9: Eva and Andrew Cook

Jan. 12: Karen and Todd Clark

Email updates and addition to dwilliams@ncweeklies.

Contact Bobby Burns at baburns@reflector.com and 329.9572.