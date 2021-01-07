Birthdays
Jan. 7: Angela C. Hardee, Hunter Walters
Jan. 8: Kelly Mizell, Shonte Moye, Martha Pierce, Velma H. Sumrell, Corrine McMillan
Jan. 9: Joyce C. Bundy, David Shackleford
Jan. 10: Woody Ferrell, Millard Holland, Bessie Matthews, Johnnie R. Parker Jr.
Jan. 11: Charles Carr, Lindsay Lovelace, C. Hardy Moye II, David Vess Jr., Sedrick Williams
Jan. 12: Angie Cunningham, Eddie Evans, Doc F. Hardison, Pat Heath, Robert May, Wayne Dunn
Jan. 13: Elma Holland, Sallie Stanley
Anniversaries
Jan. 7: Leah and Steve Norville, Karyn and Frank Styers
Jan. 9: Eva and Andrew Cook
Jan. 12: Karen and Todd Clark
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